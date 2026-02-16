Um gesund zu leben oder um abzunehmen, schwören viele auf Intervallfasten, also immer wieder zum Beispiel 16 Stunden lang oder auch tageweise nichts zu essen.

Doch wie effektiv das wirklich ist - das wollte eine Übersichtsstudie der britischen Organisation Cochrane herausfinden. Die Forschenden haben 22 Studien zum Thema ausgewertet, mit insgesamt knapp 2000 Teilnehmenden aus Amerika, Europa, China und Australien. Es ging um die Frage, ob Intervallfasten wirksamer ist als andere Diäten und wie es sich auf die Lebensqualität auswirkt.

Dabei stellte das Team fest, dass der Hype um diese Diätform, der zum Teil in Sozialen Medien zu sehen ist, nicht gerechtfertigt ist. Denn Intervallfasten wirkte nicht deutlich besser als andere Ernährungspläne, um abzunehmen. Zugleich weisen die Forschenden aber daraufhin, dass die Ausgangs-Studien sehr unterschiedlich waren, auch, weil die Zeiträume, in denen nichts gegessen wurde, sich stark unterschieden und dass kaum Langzeitdaten vorhanden sind.