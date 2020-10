Fledermäuse jagen nachts im Dunkeln, und sie sind zum Teil in dichtem Wald unterwegs.

Das macht es für Forschende gar nicht so einfach, herauszufinden, was genau eine Fledermausart so frisst. Ein Forschungsteam aus den USA und Panama hat es trotzdem geschafft, mehr über die Ernährung der Fransenlippenfledermaus rauszufinden.

Sie jagt Frösche, Insekten, Eidechsen und andere Fledermäuse

Von der wusste man schon, dass sie gerne Frösche frisst. Jetzt haben die Forschenden Kot der Art analysiert und ihre Ergebnisse im Fachmagazin Behavioral Ecology veröffentlicht. Erbgutreste verraten, dass die Fransenlippenfledermaus auch Insekten, Eidechsen und andere Fledermäuse jagt.

Das Echolot kann auch ruhig sitzende Beute orten

Außerdem hat das Forschungsteam auch Fransenlippenfledermäuse gefangen und Verhaltensversuche gemacht. Dabei kam raus: Deren Echolotsinn ist so gut, dass sie damit nicht nur quakende Frösche und umherfliegende Insekten orten können, sondern sogar ruhig sitzende Beute, zum Beispiel friedlich schlafende Kolibris.