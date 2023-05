Zuckerfreie Süßstoffe sind keine gute Alternative zu Zucker - das hat die Weltgesundheitsorganisation WHO jetzt offiziell in einer Richtlinie festgehalten.

Darin steht, dass solche Süßstoffe nicht eingesetzt werden sollten, um abzunehmen. Fachleute der WHO haben viele Studien zu zuckerfreien Süßstoffen geprüft - und festgestellt, dass die kurzfristig zwar helfen können, abzunehmen oder das Gewicht zu halten. Langfristig steige aber das Risiko, mehr Gewicht zuzulegen und sogar starkes Übergewicht zu entwickeln - und auch für Diabetes Typ2 oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Zu den zuckerfreien Süßstoffen zählt die WHO ale synthetischen und natürlichen Produkte - also auch solche aus der Pflanze Stevia.

So wenig Zucker wie möglich

Laut WHO sollte man nicht nur auf zuckerfreie Süßstoffe verzichten, sondern möglichst auch auf normalen Zucker. Weltweit seien Milliarden Menschen von Übergewicht und Adipositas, also starker Fettleibigkeit, betroffen.