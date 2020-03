Unser Gehirn altert so wie wir auch, aber wie halten wir es in Schuss?

In einer Studie im Fachmagazin PNAS empfehlen Forschende der Stony Brooks Uni in New York, dass eine Low-Carb-Ernährung helfen könnte. Sie haben sich Gehirn-Scans von mehr als 1000 Menschen zwischen 18 und 88 angeschaut. Ihren Ergebnissen zufolge gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte: Unser Gehirn beginnt schon mit Ende 40 nachweisbar zu altern - früher als vermutet.

Die gute: Die Forschenden sagen, dass es entscheidend zu sein scheint, aus welcher Quelle das Gehirn mit Energie versorgt wird. Bei Menschen, die auf Low-Carb-Diät gesetzt wurden, schienen die Netzwerke im Gehirn stabiler zu sein. Das könnte daran liegen, so die Forscher, dass das Gehirn bei einer solchen Ernährungsweise nicht von Glukose als Energiequelle, sondern von Ketonen befeuert wird.

Andere Forschende geben den Rat, daraus nicht gleich eine allgemeine Empfehlung abzuleiten. So berge diese Ernährungsweise mit ihren erhöhten Fettwerten ihre eigenen Nebenwirkungen, etwa was die Herzgesundheit anbelangt.