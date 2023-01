Wenn wir jemanden küssen, dann tauschen wir Millionen von Mund-Bakterien aus. Und diese Bakterien beeinflussen dann, was in unserem Mund alles so los ist.

Jetzt haben Forschende festgestellt: Menschen, die zusammen in einer Wohnung wohnen, haben ähnliche Mund-Bakterien - auch dann, wenn sie sich nicht küssen. Auch dann findet also ein Austausch der Bakterien statt - laut den Forschenden passiert das über die Luft. Und auch unser Essen hat damit zu tun. Wenn Menschen ähnliche Lebensmittel essen, könnte es sein, dass darüber bestimmte Bakterien begünstigt werden, also eher vorkommen. Die Forschenden hatten in 20 Ländern Proben aus dem Mund genommen - von Menschen, die zusammen leben. Einige waren Partner, andere verwandt oder befreundet. Bei den Leuten, die zusammen wohnten, waren 32 Prozent der Bakterien-Stämme im Mund gleich. Mit Menschen, die woanders wohnten, gab es nur 3 Prozent Übereinstimmung. Die Forscher sagen: Das zeigt, wie leicht Bakterien beim Zusammenwohnen übertragen werden, auch ohne Küssen. Die Forschenden untersuchten auch die Darm-Bakterien - dort waren bei Mitbewohnern 12 Prozent gleich.