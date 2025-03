Proteine sind wichtig, um Muskeln aufzubauen. Viele Menschen, vor allem jüngere, kaufen sich deswegen Protein-Riegel oder Pulver für Drinks. Und auf vielen Supermarkt-Produkten steht so was drauf wie "High Protein", damit mehr Leute das kaufen.

Der Österreichische Rundfunk und die österreichische Zeitung Der Standard haben Fachleute dazu gefragt, ob das so sinnvoll ist, und die sagen alle: Nein! Auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt: Wer gesund ist und nicht mehr als fünf Stunden Sport pro Woche macht, braucht KEINE Extra-Proteine. Zusätzliches Protein brauchen eigentlich nur Leistungssportlerinnen und -sportler. Auch im Kraftsport kann es etwas mehr sein - aber auch da sollte man laut den Fachleuten aufpassen, dass man es nicht übertreibt. Zu viel Protein kann nämlich die Nieren und die Leber belasten. Auch für den Darm sind die Shakes und Riegel nicht so optimal, weil das viel Protein auf einmal ist - und dann gibts mehr Blähungen.

Alle Fachleute sagen: Besser ist es, Proteine durch normales Essen zu sich zu nehmen: Also Joghurt essen, Nüsse, Haferflocken, Linsen und andere Hülsenfrüchte - und zwar am besten verteilt auf 3 bis 4 mal am Tag.