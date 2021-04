Klimaschutz fängt beim Essen an.

Darauf weist jetzt auch noch mal eine Studie der Umweltorganisation WWF hin. Je weniger Fleisch und tierische Produkte wie Milch und Eier konsumiert werden, desto weniger erderwärmende Treibhausgase werden freigesetzt.

Für die WWF-Studie wurde untersucht, was Menschen in Deutschland in den Jahren zwischen 2015 und 2018 an Lebensmitteln eingekauft haben. Daraus ergibt sich im Schnitt ein Fleisch- und Wurstkonsum von 817 Gramm pro Woche und Person.

Wer sich flexitarisch ernährt und nur etwa halb so viel Fleisch, Milch und Eier wie der aktuelle Durchschnitt isst, reduziert im Bereich Ernährung seinen Treibhausgas-Ausstoß um rund ein Viertel. Noch klimaschonender ist es allerdings, ganz auf Fleisch oder ganz auf tierische Produkte zu verzichten. Das spart auch weltweit Platz: Für eine vegetarische oder vegane Ernährung wird laut der Studie weniger als die Hälfte an Anbauflächen gebraucht.