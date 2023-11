Palmöl hat einen schlechten Ruf, ist aber schwer zu ersetzen - denn Sonnenblumen beispielsweise brauchen deutlich mehr Fläche, um genauso viel Speisefett zu produzieren.

Forschende aus Kalifornien haben eine bessere Idee: Speisefette mithilfe von Chemie aus Gasen im Labor gewinnen - und so jedes Jahr Millionen Tonnen Treibhausgas-Emissionen sparen. Im Fachmagazin Nature Sustainability erklären sie, wie das gehen kann. Natürliche Gase wie beispielsweise Methan können in mehreren Stufen thermochemisch so behandelt werden, dass daraus Fettsäuren werden. Wenn die zum Schluss gereinigt werden, sind sie molekular gesehen identisch mit landwirtschaftlich erzeugten Speisefetten.

Die Herstellung dieser Speisefette aus dem Labor ist zwar ganz schön energieaufwändig - trotzdem entstehen dabei deutlich weniger Treibhausgase, weil kein Regenwald abgeholzt und generell keine Fläche bepflanzt werden muss.

Ganz neu ist die Idee übrigens nicht: Im Zweiten Weltkrieg wurde in Deutschland schon mal künstliche Margarine aus Kohle gewonnen.