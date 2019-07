Das ist - ganz verkürzt ausgedrückt - das Ergebnis einer kanadischen Studie. Dafür haben eine Forscherin und ihr Team rund 230 Studentinnen und 70 Studenten vermessen, die sich freiwillig gemeldet hatten: nach Größe, Gewicht, Bauchumfang usw. - und zwar zu Beginn ihres ersten Studienjahrs und am Ende. Außerdem haben alle Fragebögen zu ihrer Ernährung ausgefüllt.

Mehr Bier und mehr Donuts

Es zeigte sich, dass die Ernährung in diesem ersten Jahr an der Uni sehr litt und die Studierenden auch deutlich mehr Alkohol tranken. Bei Männern war der Effekt deutlicher: Sie aßen sehr oft Donuts, frittiertes Hühnchen, tranken Bier und harten Alkohol. Das führte dazu, dass sie im Schnitt am Ende ihres ersten Studienjahres fast 4 Kilo schwerer waren und ihr Bauchumfang 2,7 Zentimeter mehr war. Die Mädels kamen im Schnitt auf fast 2 Kilo mehr und 1,1 Zentimeter mehr Bauchumfang.