Wer sich vegan ernährt, nimmt normalerweise noch Vitamin B12 als Nahrungsergänzungsmittel, weil einem das ohne tierische Produkte fehlt.

Eine Untersuchung in Deutschland zeigt jetzt, dass es möglicherweise auch sinnvoll wäre, Jod zusätzlich einzunehmen. Die Forschenden haben festgestellt, dass nicht nur Veganerinnen und Veganer zu wenig Jod zu sich nehmen, sondern auch Vegetarier. Für die Untersuchung hat das deutsche Bundesinstitut für Risikobewertung Blut- und Urinproben von einigen Menschen ausgewertet, die sich entweder vegan oder vegetarisch ernähren. Alle hatten genug Vitamin B12 im Blut - aber vielen fehlte Jod. Veganer waren davon stärker betroffen. Bei einem Drittel der veganen Testpersonen stellten die Forschenden einen gravierenden Jodmangel fest.

Um einem Jodmangel vorzubeugen, wird in Deutschland Salz iodiert, aber auch Futtermittel in der Landwirtschaft, so dass Milch und Milchprodukte mehr Jod enthalten.