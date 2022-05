Vitamin D kommt über die Sonne zu uns. Aber das meiste Vitamin D nehmen wir über die Nahrung auf.

Für vegan lebende Menschen ist das aber ein Problem, denn abgesehen von ein paar Pilzen ist Vitamin D fast ausschließlich in tierischen Lebensmitteln enthalten. Deshalb kann es für sie sinnvoll sein, entsprechende Nahrungsergänzungsmittel einzunehmen. Ein internationales Forschungsteam hat jetzt eine andere Lösung gefunden, zumindest für Menschen, die Gen-Forschung befürworten.

Die Forschenden haben Tomaten so verändert, dass sie ausreichend Vitamin D enthalten. Zwei Tomaten decken demnach den Tagesbedarf. Wichtige Bausteine für das Vitamin sind schon in den Blättern von Tomatenpflanzen enthalten. Die Blätter enthalten allerdings Giftstoffe.

Die Forschenden haben deshalb mit der Gen-Schere Crispr die Gene so verändert, dass das Vitamin auch in die Tomate selbst wandert. Nahrungsergänzungsmittel sollen so überflüssig werden, zumal einige dieser Mittel zwar vegetarisch sind, aber nicht vegan.

