Mandeln, Sonnenblumen-Kerne, Avocado: Lange dachten Forschende, dass das in diesen Lebensmitteln enthaltene Vitamin E vom Körper nur aufgenommen werden kann, wenn man zeitgleich Fette zu sich nimmt.

Forschende schreiben jetzt im American Journal of Clinical Nutrition, dass es auch reicht, wenn man erst zwölf Stunden später Fette zu sich nimmt. Die Forschenden haben das herausgefunden, indem sie den Studienteilnehmerinnen Nahrungsergänzungsmittel gaben. Einmal enthielten sie Vitamin E und zusätzliche Fette, einmal nur Vitamin E. In beiden Fällen klappte schließlich die Vitamin-Aufnahne. Verallgemeinern lassen sich die Ergebnisse allerdings noch nicht, an der Studie haben nur Frauen zwischen 18 und 40 Jahren teilgenommen.

Vitamin E ist ein Antioxidans und damit wichtig für unser Immunsystem. Es kann vom Körper nicht selbst hergestellt werden, deshalb müssen wir es zum Beispiel durch Nüsse, Paprika, Heidelbeeren, Sonnenblumenöl oder Margarine zufügen.