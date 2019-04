Als wenn das nicht schon problematisch genug wäre, sagen Forscher im Fachmagazin Cell: Wir nehmen auch mehr zu. Getestet wurde das an Mäusen. Die bekamen einen sehr reichhaltigen Speiseplan. Zudem wurde ein Teil der Mäuse unter Dauerstress gesetzt, der andere nicht. Es zeigte sich, dass obwohl die Mäuse die gleichen Mengen an Kalorien bekamen, die gestressten Mäuse viel mehr an Gewicht zulegten.

Die Forscher haben dafür die Ursache gefunden: Einen Botenstoff, den sowohl das Mäusehirn als auch unser Gehirn produziert, wenn wir Stress haben. Der fördert den Appetit, regt zum Essen an und unterbricht die Kalorienverbrennung. Nach einer Mahlzeit wird eigentlich Insulin produziert. Das Insulin stoppt diesen Botenstoff und signalisiert: Hör auf zu essen. Bei Stress ist der Insulin-Spiegel aber dauerhaft hoch. Das Gehirn wird damit geflutet, stumpft ab und reagiert nicht mehr. Der Botenstoff wird immer weiter produziert.