Dazu gehören auch: industriell hergestellte Transfette in unserem Essen. Die kommen viel in Margarine, Frittierfett, aber auch Gebäck und Süßigkeiten vor. Die Weltgesundheitsorganisation fordert jetzt Länder weltweit auf, im nächsten Jahr strengere Grenzwerte festzulegen. Besonders in ärmeren Ländern enthielten Nahrungsmittel oft zu viele Transfette. Die WHO nennt da zum Beispiel Ägypten, Mexiko, aber auch Südkorea und Australien.

EU hat neue Grenzwerte eingeführt

Die Europäische Union hat schon gehandelt: Da gelten seit April dieses Jahres neue Grenzwerte. Enthält ein Lebensmittel 100 Gramm Fett, dann dürfen höchstens zwei Prozent davon industriell hergestellte Transfette sein.

Transfette sind ungesättigte Fettsäuren, die unter anderem entstehen, wenn Pflanzenöle industriell härter gemacht werden - damit sie zum Beispiel streichfähiger sind.