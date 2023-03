Käsekuchen aus dem 3D-Drucker?

Klingt nicht so appetitlich. Vom Prinzip her wird dabei ein Brei aus einer Spritztüte gedrückt. Trotzdem kann daraus ein richtiger Kuchen werden - berichtet ein US-Forschungsteam in einem Fachmagazin. Wichtig ist demnach, dass es immer festere Strukturen gibt, die weicheren Zutaten Halt geben. Bei dem 3D-Kuchen waren darum Kekse unverzichtbar, damit die flüssigeren Bestandteile wie Marmelade nicht einfach wegfließen. In einem Video sieht man, dass tatsächlich ein einigermaßen appetitlich aussehender Kuchen entstanden ist.

Bis jetzt ist Essen aus dem 3D-Drucker nicht wirklich ein Thema. Die Forschenden sagen, dass noch viel untersucht und ausprobiert werden müsste, bis Computer unser Essen herstellen. Außerdem handelt es sich um stark verarbeitete Lebensmittel, und die gelten eher als ungesund. Für Menschen, die Spezialnahrung brauchen, könnte 3D-Food aber Vorteile bieten: Zum Beispiel, weil Nährstoffe gezielt zusammengestellt werden könnten.