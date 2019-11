Was werden die Europäer in Zukunft essen und wie werden unsere Lebensmittel aussehen?

Dazu hat das Fraunhofer Institut die ihrer Meinung nach 15 wichtigsten Lebensmitteltrends vorgestellt. Ein Beispiel: lokale Lebensmittel-Kreisläufe, also zum Beispiel Essenskisten von Bauernhöfen oder Online-Abonements für Lebensmittel. Die haben den Vorteil, dass die Produkte besonders frisch sind. Außerdem entsteht weniger Verpackungsmüll und die Transportwege sind kürzer.

Eine zentrale Frage in dem Projekt ist, wie sich Lebensmittelverschwendung in Zukunft eindämmen lässt. In diesen Bereich spielt auch künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen eine wichtige Rolle, weil dadurch Supermärkte die richtige Menge der benötigten Lebensmittel zum richtigen Zeitpunkt bereitstellen könnten.

Außerdem glauben die Forschenden, dass Innovationen wie Fleischalternativen eine wichtige Rolle spielen werden. Hier geht es um rein pflanzliche Produkte, um Fleisch, das im Labor hergestellt wird oder um Produkte auf Insektenbasis.