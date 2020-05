Die Corona-Krise hat laut einer Umfrage für das Bundeslandwirtschaftsministerium den Ernährungsalltag vieler Menschen in Deutschland verändert. Die zuständige Ministerin Julia Klöckner sagte bei der Vorstellung des Ernährungsreports heute, in Zeiten der Pandemie hätten Produkte aus der Region "an Bedeutung gewonnen". Es sei "ein neues Bewusstsein für Lebensmittel" entstanden.

Laut der Umfrage zur Corona-Krise kochen 30 Prozent der Deutschen häufiger als vorher selbst. Beim Einkaufen legen 82 Prozent Wert darauf, dass ein Produkt aus ihrer Region kommt.

Außerdem zeigt der Report: Die Deutschen essen weniger Fleisch. 26 Prozent haben gesagt, dass sie täglich Wurst oder Fleisch essen. Vor fünf Jahren waren es noch 34 Prozent. Vor allem viele Männer haben demnach ihren Fleischkonsum reduziert. Sie essen aber immer noch häufiger Fleisch als Frauen.

Für den Ernährungsreport wurden rund tausend Personen befragt.