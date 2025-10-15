Letztes Jahr hat der Ausbau von erneuerbaren Energien weltweit einen Rekordwert erreicht.

Ein Bericht im Auftrag unterschiedlicher Institutionen zum anstehenden Weltklimagipfel kommt aber zu dem Schluss: Das reicht noch nicht. Denn: Um die Ziele zu erreichen, die auf dem letzten Gipfel in Dubai fürs Jahr 2030 beschlossen wurden, müsste jährlich eine bestimmte Anzahl an neuen Anlagen gebaut worden, die Erneuerbare Energien produzieren. Dieser Wert wurde nicht erreicht.

Unterm Strich wurden letztes Jahr weltweit knapp 4500 Gigawatt Erneuerbare Energien produziert, 2030 sollten es aber schon fast drei Mal so viel sein. Die Forschenden sagen, dass die Erneuerbaren trotz mancher politischer Rückschritte nicht aufzuhalten seien, weil sie die billigste Art seien, Energie zu erzeugen. Regierungen sollten den Ausbau stärker unterstützen, Umschulungen fördern und Lieferketten und Stromnetze verbessern.

Den Bericht hat die Internationale Agentur für Erneuerbare Energien in Auftrag gegeben, gemeinsam mit der Global Renewables Alliance und der brasilianischen Präsidentschaft. Brasilien ist nächsten Monat Gastgeberland des Weltklimagipfel.