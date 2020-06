Zum ersten Mal seit der Industriellen Revolution im 19. Jahrhundert kommen die Menschen in Großbritannien zwei Monate am Stück ohne Kohleenergie aus.

Das sagt zumindest das britische Energieunternehmen National Grid. Der genaue Zeitpunkt, an dem die zwei Monate ohne Kohlestrom voll sind, ist am Mittwochmorgen 0 Uhr. Großbritannien will bis 2050 klimaneutral sein. 2024, also schon in vier Jahren, soll das letzte Kohlekraftwerk des Landes abgeschaltet sein.

Grund, dass in den letzten Wochen verstärkt auf Kohleenergie verzichtet werden konnte, war auch das Corona-Virus. Die Preise für Energie sind wegen der Abschwächung der Wirtschaft gesunken, was Kohleenergie unrentabler gemacht hat. Außerdem hat auch das Wetter mitgespielt, es gab genug Wind und Sonne.

Großbritannien war das Mutterland der Kohlekraft. Das erste Kohlekraftwerk wurde dort in den 1880 Jahren gebaut.