Für den Umstieg auf erneuerbare Energien werden bestimmte Metalle gebraucht, zum Beispiel für die starken Magneten, die in Windrädern verbaut sind.

Die Stoffe werden seltene Erden genannt. Trotz dieser Bezeichnung gibt es offenbar genügend Vorkommen dieser Metalle auf der Erde, um den Bedarf für die Energiegewinnung auch in Zukunft zu decken und auf diese Weise den Klimawandel einzudämmen. Zu diesem Schluss kommt ein US-Forschungsteam. Es hat verglichen, welche Minerale für welchen Zweck gebraucht werden und wie viel weltweit in geologischen Lagerstätten enthalten sind.

Mehr Bergbau vs. fossile Energieträger

Allerdings müsste es mehr Bergbau geben, um Dysprosium, Tellurium und andere seltene Erden zu fördern. Das würde die Umwelt belasten und auch Treibhausgase ausstoßen. Aber insgesamt wohl deutlich weniger, als wenn wir weiterhin auf fossile Energien setzen würden.



Als nächstes wollen sie den Bedarf an Lithium und anderen Mineralen für Elektroautos und deren Batterien abschätzen. Das war nicht Teil dieser Studie im Energie-Fachmagazin Joule.



Gerade erst wurden neue Funde von förderwürdigen seltenen Erden aus Nordschweden und aus Norwegen gemeldet. In Schweden lagern die Minerale unter Land, in Norwegen vor der Küste im Meeresboden.