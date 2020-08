Ein Forschungsteam der US-Uni Stanford erforscht deswegen eine Stromquelle, die nachts funktioniert, wenn es dunkel ist. Kern des Ganzen ist das natürliche Phänomen der Strahlungskühlung. Eine Oberfläche, die dem Himmel zugewandt ist, gibt Wärmestrahlung an die Luft ab. Vor allem in klaren Nächten kann ein Teil dieser Wärme bis in den Weltraum aufsteigen.

Vor Kurzem haben die Forschenden eine Methode vorgestellt, mit der man die Wärme aber vorher abfangen und in Strom umwandeln kann. In einem Fachmagazin schreiben sie jetzt, dass es ihnen gelungen ist, die Methode so zu verbessern, dass man damit pro Quadratmeter rund zwei Watt Strom erzeugen könnte - zum Beispiel auf dem Dach eines Hauses. Das ist zwar noch ein Bruchteil von dem, was eine Solarzelle leistet - aber immerhin mehr als das Doppelte von dem, was bis jetzt in Experimenten mit Strahlungskühlung gelungen ist.

Die Forschenden sagen, dass ihre Methode der Stromerzeugung besonders für ärmere Menschen in abgelegenen Gebieten interessant sein könnte. Die Materialien sollen weniger als 30 Dollar kosten.