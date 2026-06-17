Dass Windräder krank machen - die Behauptung liest man immer wieder mal im Netz - oder hört sie in Diskussionen.

Eine internationale Studie mit Beteiligung der Uni Augsburg hat das über zwölf Jahre untersucht. Und das klare Ergebnis ist: Windräder verursachen KEINE nachweisbaren Gesundheitsschäden.

Die Forschenden haben Daten von 120.000 US-Haushalten genutzt aus den Jahren 2011 bis 2023. Sie haben die Haushalte vor und nach der Installation von Windrädern in deren Nähe verglichen. Dabei haben sie Selbstauskünfte zu Gesundheitsbeschwerden genutzt. Zusätzlich haben sie das Kaufverhalten bei Schlaftabletten oder Schmerzmitteln analysiert, auch bei anderen Medikamenten, Tabak und Alkohol. Und da hat sich mit den Windrädern bei den Leuten nichts verändert.

Die Autoren sagen: Kann sein, dass Windräder die Lebensqualität der Leute beeinflussen, durch Lärm oder Schattenwurf. Aber krank machen sie nicht.