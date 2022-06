Deutschland hat seine Zusammenarbeit mit der russischen Raumfahrtagentur Roskosmos abgebrochen - aber die will ein deutsches Satelliten-Teleskop trotzdem weiter nutzen.

Roskosmos-Chef Dmítri Rogósin hat in einem Fernsehinterview gesagt, er wolle das Teleskop Erosita auch gegen den deutschen Willen wieder in Betrieb nehmen.

Erosita war 2019 an Bord eines russischen Satelliten ins All geschossen worden. Es dient zusammen mit einem russischen Teleskop der Weltraumbeobachtung und kann Galaxien in Millionen Kilometern Entfernung von der Erde durchleuchten. Russische und deutsche Forschende hatten die Daten zusammen ausgewertet.

Wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine und der westlichen Sanktionen gegen Moskau hatte das deutsche Max-Planck-Institut das Teleskop aber in den Schlafmodus versetzt.

Rogosin sprach Deutschland in dem Interview das Recht ab, über die Nutzung des Erosita-Teleskops zu bestimmen und begründetet das mit der - Zitat - faschistischen Haltung der deutschen Entscheidenden.

Der wissenschaftliche Leiter des Weltraum-Projekts, Raschid Sjunjajew, warnte davor, dass eine Inbetriebnahme ohne deutsches Einverständnis zur Zerstörung des Teleskops führen könnte.