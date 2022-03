Sie lauern im Gras, saugen Blut und können dabei gefährliche Erreger übertragen:

In Deutschland breiten sich Zecken weiter aus - und mit ihnen die Gefahr von Erkrankungen wie der Hirnhautentzündung FSME. Parasitologinnen der Uni Hohenheim haben zuletzt etwa deutlich mehr Fälle von Hirnhautentzündungen in Höhenlagen von 500 bis 700 Metern registriert. Sie gehen davon aus, dass es den Zecken in den tiefer gelegenen Gebieten infolge des Klimawandels zu warm geworden ist.

Zecken teilweise schon aktiv

Die Forschenden sagen, dass bestimmte Zecken schon jetzt bei kalten Temperaturen aktiv sind. Zum Beispiel die Auwaldzecke, sie sich bundesweit ausbreitet. Sie sucht schon bei vier Grad nach Wirten, die sie stechen könnte. Außerdem breiten sich Tropenzecken aus, die von Zugvögeln mitgebracht werden und inzwischen in warmen Sommern in Deutschland überleben.

Die Forschenden hatten rund 8000 eingesandte Zeckenfunde von Bürgerinnen und Bürgern analysiert.