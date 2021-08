Könnten wir auch ohne Massentierhaltung und Schlachtungen Fleisch und Milchprodukte herstellen?

Fleisch und Fisch werden schon im Labor herstellt, dazu braucht man nur wenige tierische Zellen. Die Wissenschaftsseite New Scientist berichtet jetzt über den aktuellen Forschungsstand zu Milch, die komplett ohne Tiere gemacht werden kann. Das ist dann keine Milch aus Ersatzstoffen wie Hafer oder Soja, sondern es werden Mikroorganismen gezüchtet, die genetisch so verändert werden, dass sie Milchproteine, also Kaseine und Molken, herstellen. So entstehen quasi echte Milchproteine, aber ohne ein Tier. Auch Käse, Joghurt und Eis lassen sich damit machen. Ein Teil der Käse-Entwicklung findet auch in Deutschland statt - das Unternehmen Formo will noch dieses Jahr mehrere Sorten von einem Sterne-Koch testen lassen.

Wenn die Milch-Ersatzprodukte tatsächlich auf den Markt kommen, dürfen sie aber vermutlich nicht Milch, Joghurt und Käse genannt werden. Die EU zum Beispiel hat die Regel, dass die Grundlage dafür Sekret aus einer Milchdrüse sein muss.