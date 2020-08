Die frühesten bekannten Betten bestanden aus Gras und Asche.

Forschende aus Südafrika haben in einer Höhle im südlichen Afrika Schichten von Ablagerungen gefunden, die sich als 227.000 Jahre alte Betten aus Gras und Aschehaufen herausstellten. Sie sind durch die sehr trockenen Bedingungen in der Höhle erhalten geblieben.

Alle Betten waren demnach geschützt an der Rückseite der Höhle, und oft in der Nähe von Feuerstellen. Die Asche bildete die unterste Schicht. Sie hielt wahrscheinlich Zecken, Flöhe und anderes Ungeziefer ab, weil die in der Asche nicht atmen und sich auch nicht fortpflanzen können. Das Gras obendrüber bildete eine 20 Zentimeter dicke, weiche Liegefläche.

Manchmal war das Gras laut den Erkenntnissen verbrannt worden, was darauf hindeutet, dass die Menschen ihre alte, von Schädlingen befallene Einstreu verbrannt haben. Teilweise wurde dabei auch Holz verfeuert, teilweise Kampfer. Das wird heute noch als Insektenschutzmittel genutzt.