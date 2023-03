Wenn vor dir jemand liegt und nicht atmet - leistest du dann Erste Hilfe und versuchst eine Wiederbelebung?

Und was, wenn die Person Brüste hat? Fängst du dann trotzdem sofort an, fest auf das Brustbein zu drücken?

Viele Ersthelfende zögern in dem Fall offenbar. Das ist einer der Gründe, warum Frauen einen Kreislaufstillstand seltener überleben als Männer. Eine Studie hat in Südaustralien Daten von rund 250.000 medizinischen Notfällen ausgewertet, bei denen Menschen zunächst über Brustschmerzen klagten. Dabei kam raus, dass Frauen schlechter behandelt wurden - angefangen damit, dass Herzinfarkte bei ihnen seltener erkannt wurden. Außerdem sie bekamen seltener lebensrettende Maßnahmen wie eben Erste Hilfe, wurden seltener ins Krankenhaus gebracht oder in die Intensivstation verlegt.

Eine Internistin ruft auf Twitter dazu auf, Frauen mit Schmerzen ernst zu nehmen - und beim Reanimieren von Frauen nicht aus Scham oder anderen Gründen zu zögern. Die Wiederbelebung funktioniert vom Ablauf her bei Frauen genauso wie bei Männern.