Die ist seit Jahren durchgehend besetzt, alle halbe Jahre wird die dreiköpfige Besatzung ausgetauscht. Am 05.11.2025 hätten die drei, die die letzten Monate oben waren, eigentlich zurück zur Erde kommen sollen, ihre Ablöse ist schon letzte Woche angekommen. Aber: Aus der Rückkehr wird erstmal nichts, weil das Raumschiff offenbar von Weltraumschrott getroffen wurde. Die chinesischen Behörden sagen, sie müssen erstmal eine umfangreiche Risikobewertung machen.



Beide Crews haben zusammen auf Tiangong aber eine Premiere gefeiert - ein kleines Grillfest. Dank eines speziell entwickelten Ofens konnten die Astronauten ein Barbecue mit Chicken Wings und Rindfleisch machen, zum ersten Mal im Weltall. Kochen im All ist immer ein Risiko, weil in der Schwerelosigkeit Fett und Krümel unkontrolliert durch die Kabine schweben - das kann für die Geräte gefährlich sein.