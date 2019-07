Es geht um folgendes Prinzip: Wenn wir damit rechnen, dass wir gar nichts zu essen bekommen, freuen wir uns auch über ein angebotenes Butterbrot. Wenn wir aber ein pompöses Mehr-Gänge-Menü erwarten, sind wir von einem Butterbrot eher enttäuscht. Und genauso geht es offenbar Ameisen.

Für ihre Studie haben die Forschenden die Tiere in zwei Gruppen eingeteilt. Die eine wurde an sehr süße Nahrung gewöhnt. Die andere bekam über einen längeren Zeitraum Futter mit nur geringer Süße, also aus Sicht der Ameisen von einer eher niedrigen Qualität. Beim eigentlichen Versuch bekamen dann beide Gruppen eine mittelsüße Nahrung. Die Reaktion der Gruppen auf das Futter fiel sehr unterschiedlich aus. Die verwöhnten Tiere lehnten die Nahrung oft ab - anders als die zweite Gruppe. Die Forschenden schließen daraus, dass die verwöhnten Ameisen im übertragenden Sinn von dem Futter enttäuscht waren und ihm einen geringeren Wert zuordneten. Sie sehen das als Beleg dafür, dass es erstaunliche Parallelen zwischen den Bewertungs-Systemen bei Ameisen und Menschen gibt.

Und das Forschungsteam sagt deshalb, dass Experimente mit Insekten helfen könnten, auch das menschliche Verhalten besser zu verstehen.