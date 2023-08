In Deutschland ist die Zahl der Mütter, die arbeiten, gestiegen.

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes hatten im letzten Jahr 69 Prozent der Mütter mit Kindern unter 18 einen Job. 2005 waren es noch neun Prozenpunkte weniger. Auch die Zahl der arbeitenden Väter mit minderjährigen Kindern ist in dem Zeitraum gestiegen - allerdings weniger stark - von 88 auf 92 Prozent.

In den meisten Fällen arbeiten die Mütter in Teilzeit, während Väter einen Vollzeitjob haben. Letztes Jahr traf dies auf 65 Prozent der Paare zu. Nur bei zwei Prozent der erwerbstätigen Elternpaare teilte es sich anders herum auf. In den anderen Fällen hatten entweder beide einen Vollzeitjobs (27 Prozent) oder beide waren in Teilzeit tätig (5 Prozent).