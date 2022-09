"Wenn du brav bist, gibt's gleich ein Eis!"

Eltern setzen Essen oft als pädagogisches Mittel bei ihren Kindern ein. Mit Essen kann belohnt, bestraft oder auch beruhigt werden. Und genau das lernen Kinder von ihren Eltern, zeigt eine Langzeituntersuchung im Journal of Nutrition Education and Behavior. An der Studie nahmen mehr als zweihundert belgische Jugendliche und deren Eltern über einen Zeitraum von vier Jahren teil.

Das Ergebnis: Haben ihre Eltern Essen als Belohnung eingesetzt, greifen Jugendliche auch später schnell zu Chips oder Schokokeks, um sich nach Stress zu entspannen. Sie neigen also zu emotionalem Essen. Anders ist es, wenn Kinder lernen, beim Vorbereiten der Mahlzeiten mit anzupacken. Diese Personen tendierten später weniger zu emotionalem Essen und konnten ihre Gefühle auf andere Weise regulieren.