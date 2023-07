Das neue Weltraumteleskop der europäischen Raumfahrtagentur ESA ist ins All gestartet.

Eine Rakete des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX ist heute Nachmittag am Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida gestartet - an Bord ist das Teleskop Euclid. Es soll dunkle Materie und dunkle Energie erforschen. Über beides wissen Forschende noch nicht viel. Der französische Astrophysiker David Elbaz sagt über die Mission: Das Unsichtbare soll sichtbar werden. Nach seinen Worten dreht sich die Sonne so schnell um das Zentrum der Milchstraße, dass sie eigentlich aus der Galaxie fliegen müsste. Weil sie das aber nicht tut, müsse sie von einer anderen Masse angezogen werden, sagt Elbaz: Der dunklen Materie. Dunkle Energie beschreibe dagegen eine Art Anti-Schwerkraft, durch die Galaxien sich abzustoßen scheinen.

Euclid wird etwa vier Wochen brauchen, bis es sein Ziel in 1,5 Millionen Kilometern Entfernung erreicht hat. Sechs Jahre lang sollen rund zwei Milliarden Galaxien vermessen werden. Forschende hoffen auf Einblicke in 10 Milliarden Jahre komische Geschichte.