Die Weltraumsonde "Solar Orbiter" ist auf ihrer Mission der Sonne so nah wie noch nie vorher.

Die Sonde reist schon seit 2 Jahren durchs All und ist jetzt etwa 48 Millionen Kilometer von der Sonne entfernt. Das meldet die europäische Weltraumbehörde ESA. So nah ist noch nie eine Sonde der Sonne gekommen. Die Erde ist ungefähr dreimal so weit entfernt.

"Solar Orbiter" ist eine gemeinsame Mission der ESA und der US-Raumfahrtbehörde NASA. An Bord sind neben Kameras auch Messgeräte für elektromagnetische Felder und Sonnenteilchen. Die Geräte können zum ersten Mal aus großer Nähe in die Sonne selbst hineinschauen. Die Forschungsteams erhoffen sich neue Erkenntnisse über den Stern. Erste Bilder aus 2020 zeigen Aufnahmen von einer Art Lagerfeuern auf der Sonne, die sich Forscher und Forscherinnen noch nicht erklären können. Das war die Sonde 77 Millionen Kilometer weit weg.

Die Sonde kommt in den nächsten drei Jahren jedes halbe Jahr an der Sonne vorbei. Das nächste Mal im Oktober. Dann kommt sie sogar noch einen Tick näher ran - bis auf rund 42 Millionen Kilometer.