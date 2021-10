Das war knapp: Ein Teleskop der Europäischen Weltraumbehöre ESA ist beinahe zu Weltraumschrott geworden.

Wie die Esa jetzt berichtete, ist am Gammastrahlen-Teleskop Integral im September ein Reaktionsrad ausgefallen. Der Satellit geriet ins Trudeln und verlor schnell an Energie, weil die Sonnensegel nicht mehr genug Licht abbekamen. Drei Stunden hatten Experten am Boden in Darmstadt Zeit für die Rettung. Doch obwohl die Funkverbindung immer wieder abbrach, schafften sie es, den Fehler zu beheben.

Das ESA-Weltraumteleskop Integral kreist seit 2002 um die Erde und hilft Gammastrahlenausbrüche, Supernova-Explosionen und kosmische Strahlung zu erforschen.