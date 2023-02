Die britische Regierung will dafür sorgen, dass sich geflüchtete Ukrainer den diesjährigen Eurovision Song Contest live angucken können.

Eigentlich hätte der Wettbewerb in der Ukraine stattfinden sollen, nachdem das Land diesen im vergangenen Jahr gewonnen hat. Wegen Russlands Angriff auf die gesamte Ukraine wurden die Shows aber nach Großbritannien verlegt. Die britische Regierung hat jetzt erklärt, dass sie 3.000 Eintrittskarten für Ukrainerinnen und Ukrainer zur Verfügung stellt, die nach Großbritannien geflohen sind. Laut Regierung sollen die Menschen so die Chance bekommen, bei den Shows im Mai in Liverpool ihr Heimatland, ihre Kultur und ihre Musik zu vertreten.

Die britische Regierung will auch Geld geben, damit ukrainische Künstlerinnen und Künstler selbst Teil der Shows drumherum sein können. Dazu soll ein gemeinsames Konzept auf die Beine gestellt werden.

Das ESC-Finale findet am 13. Mai in Liverpool statt. Ein paar Tage vorher gibt es noch die beiden Halbfinals. Neben Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Spanien ist die Ukraine als Gewinnerland 2022 automatisch für das Finale gesetzt.