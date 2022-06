Die Ukraine will die nächste Show des Eurovision Song Contest selbst ausrichten.

Die veranstaltende Europäische Rundfunkunion hatte vorher angekündigt, dass der Wettbewerb wegen des Krieges nicht wie sonst üblich im Siegerland stattfinden sollte, sondern in Großbritannien. Der Ukrainische Beitrag hatte beim ESC gewonnen und Großbritannien war zweiter geworden. Der ukrianische Kulturminister hatte gegen die Entscheidung protestiert.

Jetzt bekommt er Unterstützung vom britischen Premier Boris Johnson, der sich ebenfalls für eine Austragung des nächsten ESC in der Ukraine einsetzt. Johnson hat gerade Kiew besucht und gesagt, die ukrainische Haupstadt sei jetzt schon wieder viel belebter. Und bis zum nächsten ESC in einem Jahr werde Kiew oder eine andere sichere Stadt in der Ukraine bestimmt ein fantastischer Austragungsort sein.