Wie wirkt sich Narzissmus auf die Dynamik in einem Team aus? Das haben britische Forschende untersucht, und zwar in Escape Rooms.

Über 100 Teilnehmende haben sie in Gruppen von vier oder fünf Personen aufgeteilt und sie nach einem kurzen Kennenlernen in den Escape Room geschickt. Davor und danach sollten die Teilnehmenden sich selbst und ihre Mitspielenden bewerten, zum Beispiel, wie sympathisch man wirkt. Dabei wurden auch narzisstische Eigenschaften abgefragt.

Die Ergebnisse im Fachmagazin Behavioral Sciences zeigen: Je mehr narzisstische Rivalitäten es in den Teams gab - oder man könnte auch sagen - je mehr große Egos aufeinandertrafen - desto schlechter schnitten sie ab.

Auch die Seite des Narzissmus, bei der es eine Person darauf abgesehen hat, bewundert zu werden, wirkte sich negativ aus. Teilnehmende, bei denen diese Eigenschaft ausgeprägt war, wirkten zwar erstmal charmant, aber gegen Ende des Experiments wurden sie von den anderen eher als arrogant und wenig empathisch eingestuft. Die Forschenden vergleichen das mit einem Selbstdarsteller, der im Meeting zwar glänzt, aber am Ende des Projekts alle nur noch nervt.

Die Forschenden kommen zu dem Schluss, dass Narzissmus schlecht für's Teamwork ist. Am erfolgreichsten waren im Escape Room die Teams, die kooperierten, kommunizierten und wertschätzend miteinander umgingen.