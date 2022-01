Wer auf der Suche nach Ruhe und Einsamkeit ist, kann sich jetzt für den Job als Einsiedler bewerben.

In Saalfelden in Österreich wird ein neuer Bewohner für die Einsiedelei am Palfen gesucht. Voraussetzungen sind, dass die Person männlich ist und christlich. Er muss aber nicht unbedingt Katholik sein. So hat der bisherige Eremit, der zwei Sommer auf dem Palfen war, einen evangelischen Hintergrund.

Die Eremitage liegt oberhalb von Schloss Lichtenberg und existiert seit über 350 Jahren. Saalfelden ist eine der wenigen Einsiedeleien in Mitteleuropa, die noch von Eremiten bewohnt wird. Seit dem 16. Jahrhundert wird dort ein Bildnis des heiligen Georg verehrt. Er gilt als Schutzpatron der Tiere.

Bewohnt wird der Ort von April bis November. Es gibt aber keinen Wasser- und keinen Stromanschluss. Auch für seinen Lebensunterhalt muss der Bewohner selbst aufkommen.