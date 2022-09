Heutzutage ernähren sich die Menschen nicht gesünder als vor 30 Jahren.

Ein Team der kanadischen Tufts-Universität hat untersucht, ob und wie sich die Ernährungsgewohnheiten von Erwachsenen und Kindern in den letzten drei Jahrzehnten entwickelt haben. Die Untersuchung wurde für 185 Länder gemacht und ist die erste, die sowohl Kinder als auch Erwachsene berücksichtigt.

Die Forschenden sagen: Im Laufe der Zeit wurden zwar mehr Hülsenfrüchte und Nüsse gegessen und mehr Gemüse - das ist gesund -, gleichzeitig wurde aber auch mehr ungesundes Essen gegessen, wie rotes Fleisch, Salz und gezuckerte Getränke. Auf einer Skala von 0 bis 100 erreichten die Länder im Schnitt einen Wert von etwa 40 Punkten, also eher unteres Mittelfeld. Die schlechtesten Werte gab es in Lateinamerika und der Karibik, die besten in Südasien.

In einzelnen Ländern wurde die Ernährung messbar gesünder, zum Beispiel in den USA, Vietnam, China und Iran. In anderen wurde sie insgesamt schlechter, zum Beispiel in Nigeria, Tansania und Japan.

Laut der Studie hängt die Ernährung auch von Bildung ab. Und sie ändert sich mit dem Alter. Jüngere Kinder essen gesünder, im Alter nimmt das dann ab. Die Forschenden empfehlen, dass Regierungen Anreize für gesündere Ernährung schaffen.