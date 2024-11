Bis Heiligabend sind es noch fast zwei Monate - der erste Weihnachtsmarkt hat aber schon geöffnet.

In Essen-Steele, in Nordrhein-Westfalen, gibt es seit Samstag (2.11.) Glühwein, Lebkuchen und Weihnachtsmusik an über 70 Ständen. Die Organisatoren rechnen dieses Jahr mit über hunderttausend Besuchenden. Nicht nur weil der Weihnachtsmarkt als erster in Deutschland öffnet, sondern auch weil er besonders lange offen hat - bis zum 5. Januar.

Der Weihnachtsmarkt setzt außerdem auf den Anziehungsfaktor Liveshow. Anfang Dezember soll zum Beispiel der Nikolaus mit einem Hubschrauber landen. Und Besucherinnen und Besucher können spenden, damit sich ein meterhoher Weihnachtsbaum dreht.