Nach einem Bericht des ARD-Hauptstadtstudios geht es in dem Gesetzentwurf um Plastikverpackungen und zum Beispiel auch um Kaffeebecher. Wer so etwas verkauft, soll in Zukunft auch eine Mehrwegvariante anbieten müssen - zum Beispiel ein Pfandsystem. Geplant sind die neuen Regeln ab 2023 - für kleine Läden soll es Ausnahmen geben. Umweltministerin Schulze will den Gesetzentwurf wohl am Mittwoch mit dem Rest der Bundesregierung besprechen; bis zum Sommer soll er in den Bundestag.

Keine Ausnahmen mehr beim Dosenpfand

Geplant ist wohl unter anderem auch eine schärfere Pfandpflicht für Getränkeflaschen und -dosen. Es sollen Ausnahmen zum Beispiel für Saft in Plastikflaschen wegfallen, für die bis jetzt kein Pfand genommen werden muss. Auch Getränkedosen sollen in Zukunft ausnahmslos unter die Pfandpflicht fallen.