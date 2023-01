Für den perfekten Geschmack zählt nicht nur, was auf den Teller kommt -

sondern laut Fachleuten auch in welcher Reihenfolge man etwas isst oder trinkt. Warum das so ist, hat ein Team der TU München in einer kleinen Studie genauer untersucht - am Beispiel von Chicoree. Aus den Wurzeln dieser Pflanze wird ein Pulver gemacht, das ähnlich schmeckt wie Kaffee und deshalb zum Beispiel in Getreide-Kaffee enthalten ist. Bei einer Verkostung zeigte sich, dass der Chicoree-Kaffee weniger bitter schmeckte, wenn die Testpersonen zuerst echten Kaffee getrunken hatten. Umgekehrt galt das aber nicht.

Kaffee aktiviert alle Bitterstoff-Rezeptoren

Die Forschenden erklären das so: Der echte Kaffee aktiviert im Mund alle Bitterstoff-Rezeptoren, die beim Chicoree-Kaffee auch reagieren. Trinkt man den nach dem echten Kaffee, reagieren die Rezeptoren nicht mehr so sensibel und der Ersatzkaffee schmeckt weniger bitter. Umgekehrt schafft es der Chicoree-Kaffee aber nicht alle Kaffee-Rezeptoren zu aktivieren - darum gibt es in dieser Reihenfolge nicht den gleichen Effekt.