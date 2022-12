Poke Bowl hier, Sushi dort - wer durch dieses Angebot das Gefühl hat, dass internationale Küche führt, liegt offenbar falsch.

Laut einer Umfrage im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur stehen die meisten Menschen in Deutschland beim Restaurantbesuch weiterhin auf einheimische Gerichte. Demzufolge liegt die deutsche/gutbürgerliche Küche bei 26 Prozent der Befragten vorn, gefolgt von italienischer, griechischer und chinesischer Küche. Den Ausschlag fürs Gutbürgerliche gibt laut Umfrageinstitut aber vor allem der große Anteil an Über-55-Jährigen in Deutschland. Werden nur Menschen unter 35 gefragt, gewinnt die italienische Küche.

Aber noch weitere Dinge hat die dpa abfragen lassen: Frauen essen lieber Döner, während Männer doch noch öfter Currywurst bestellen. Und Pommes rot-weiß ist beliebter als nur Ketchup oder Mayo.