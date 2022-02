Einwanderung hinterlässt deutliche kulturelle Spuren im Land, in das eingewandert wird. Manchmal ist dieses Phänomen aber nicht klar eingrenzbar.

Forschende vom Max-Planck-Institut für demografische Forschung in Rostock haben sich deshalb Facebook-Daten besorgt zum Thema Essen und Trinken. Für 16 Länder haben sie dann berechnet, wie Einwanderung und Essenskultur zusammenhängen. Dabei zeigte sich, dass Länder mit größerer Einwanderungs-Geschichte auch kulinarisch mehr zu bieten hatten. Zu beliebten Speisen und Getränken im Land gehörten auch solche, die im Ursprungsland der Eingewanderten beliebt sind. In Ländern mit weniger Einwanderungs-Geschichte, wie Indonesien, Japan, der Türkei oder Russland, war dieser Zusammenhang deutlich schwächer.

Die mexikanischen Top-50-Gerichte und -Getränke sind zum Beispiel in den USA beliebter als die us-amerikanischen Top-50-Gerichte und -Getränke in Mexiko. Das zeigt der Studie zufolge, dass mehr Menschen von Mexiko in die USA eingewandert sind als umgekehrt.