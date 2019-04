Die italienische Modemarke Dolce und Gabbana hatte letztes Jahr Ärger, weil ein chinesisches Model in einer ihrer Kampagnen versuchte, eine Pizza mit Essstäbchen zu essen - der Vorwurf: Rassismus. Fast den gleichen Shitstorm hat jetzt die Fast-Food-Kette Burger King erlebt. Wie der britische Guardian berichtet, warb sie in Neuseeland mit Leuten, die einen neuen Burger in asiatischer Geschmacksrichtung mit riesigen Esstäbchen verspeisen wollen.

Fast drei Millionen Menschen sahen die Anzeige - und es folgte eine Riesen-Protestwelle in den sozialen Netzwerken. Burger King entschuldigte sich und löschte die Anzeige.