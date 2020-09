Der Abend macht Hunger

Es gibt viele Theorien, die sich mit dem perfekten Zeitpunkt zum Essen beschäftigen.

Eine ist, dass Menschen, die den ganzen Tag über viel essen, ihren Stoffwechsel dadurch so beeinflussen, dass sie auch abends viel Hunger haben. Forschende der Ulster Universität in Nordirland stützen diese Theorie in einer Studie jetzt. Sie haben mehr als 1000 Erwachsene untersucht. Dabei haben sie festgestellt, dass die abendliche Kalorienzufuhr mit der über den Tag Hand in Hand geht. Das heißt: Menschen, die abends reichhaltiger essen, nehmen auch tagsüber mehr Kalorien auf - im Vergleich zu den abendlichen Kalorienverzichtern. Außerdem ernähren sich abendliche Wenigesser laut den Forschenden gesünder. Die Ernährungsqualität haben sie durch einen Index festgestellt, der Lebensmittel in gesundes und eher ungesundes Essen unterteilt.

Das Wissenschaftsteam will jetzt in weiteren Studien herausfinden, ob die abendlichen Vielesser mehr gesundheitliche Probleme wie Diabetes und Herzkreislauferkrankungen haben.