Die Eta-Aquariiden stehen an, also der nächste Sternschnuppenschauer.

Denn die Erde kreuzt auf ihrer Umlaufbahn ab jetzt Bruchstücke des Halley'schen Kometen. Sollten die Wetterbedingungen stimmen, lassen sich in der Nacht von Sonntag auf Montag die meisten Meteoren pro Stunde beobachten, an einem dunklen Standort bis zu 15. Danach fällt laut der Vereinigung der Sternfreunde die Aktivität schnell ab. Die besten Aussichten hat man gegen Ende der Nacht und dann am Südosthorizont.

Die Eta-Aquariiden sind schnelle Meteore, die mit rund 65 Kilometern pro Sekunde in die Erdatmosphäre eindringen. Sie scheinen aus dem Sternbild Wassermann, lateinisch Aquarius, zu kommen, deshalb ihr Name.