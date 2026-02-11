Bestechung oder Korruption, das werden die meisten von uns wohl ablehnen.

Aber ab wann ist uns das eigentlich klar, dass so etwas falsch ist? Wissen das schon Kinder? Das hat ein Forschungsteam im Fachmagazin Proceedings of the Royal Society B untersucht. Es wollte auch wissen, ob es Unterschiede gibt je nach Kultur. Die Forschenden machten deshalb Tests mit knapp 700 Kindern aus Norwegen, Italien, Japan und den USA. Drei bis elf Jahre waren die alt.

In einem der Experimente musste eine Jury aus Kindern einen Malwettbewerb bewerten. Von zwei Bildern war eins deutlich besser gemalt. Bei dem anderen lag aber ein Geschenkgutschein dabei im Wert von zehn Euro, also ein Bestechungsangebot.

Es zeigte sich, dass jüngere Kinder, egal welcher Kultur, das Geschenk eher annahmen. Je älter die Kinder waren, umso eher entschieden sie sich für das bessere Bild. Ab neun Jahren waren es 85 Prozent, die erkannten, dass das Geschenk sie manipulieren sollte. Jüngere Kinder dachten teilweise, das Geschenk sei einfach nur nett.

Die Forschenden vermuten, dass Kinder erstmal lernen müssen, sich selbst zu kontrollieren und die Perspektive zu wechseln, um Bestechung zu verstehen.