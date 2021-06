Mit Lärmkanonen und Hightech gegen Migrantinnen und Migranten - die EU schottet sich an ihrer Außengrenze weiter ab.

Wie die Nachrichtenagentur AP berichtet, testet die griechische Polizei an der Grenze zur Türkei jetzt Lärmkanonen, die so laut wie ein Düsentriebwerk sind. Auch ein neuer Stahlzaun am Evros-Fluss soll die Menschen davon abhalten, in die EU zu kommen. Dazu kommen Tests mit automatisierten Beobachtungstürmen. Auch Künstliche Intelligenz soll dabei helfen, Migrantinnen und Migranten vor dem Grenzübertritt zu entdecken - oder in Lügendetektoren zum Einsatz kommen.

Die EU hat in den letzten Jahren drei Milliarden Euro in die Erforschung von solchen Sicherheitstechnologien gesteckt. Nicht alle getesteten Dinge werden wohl am Ende in den Dauereinsatz kommen. Menschenrechtsgruppen warnen, dass es damit Geflüchteten noch schwerer gemacht wird, vor Krieg und anderen Extremen zu fliehen.