In Getränkeflaschen zum Beispiel und in Beschichtungen von Dosen. Deshalb kommen auch unsere Lebensmittel damit in Berührung. Weil es Hinweise gibt, dass Bisphenol A gesundheitsschädlich ist, ist es in Baby-Trinkflaschen zum Beispiel verboten.

Wie gefährlich dieser Stoff aber wirklich ist, das ist weiter nicht klar. Zwei Überwachungsgremien der EU haben jetzt sehr unterschiedliche Einschätzungen abgegeben. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) will die Verwendung der Chemikalie drastisch einschränken. Die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) dagegen sagt: Eine Gefahr ist wissenschaftlich nicht nachgewiesen.

Die erste Behörde beruft sich auf Studien, die darauf hindeuteten, dass BPA mit einem Anstieg weißer Blutkörperchen in Verbindung gebracht wird. Und das könne zu allergischen Lungenentzündungen und Autoimmunerkrankungen führen. Deshalb fordert sie, die Tageshöchstmenge für Verbraucher in der EU zu senken. Die EMA dagegen sagt, das ist voreilig. Ein kausaler Zusammenhang sei nicht wissenschaftlich belegt.